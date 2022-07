Programme du 15 Juillet 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Le président Alberto Fernandez a soutenu le plan économique visant à réduire le déficit, mais sans "nuire au peuple". La justice argentine a reconnu deux pères et une mère pour un bébé. Un ancien haut diplomate américain a reconnu avoir fomenté des coups d'État. Brésil : la déforestation de l'Amazonie atteint un nouveau record.

Et aussi : Des confins de la Cordillère des Andes aux pampas du sud de Buenos Aires, la deuxième et dernière partie d’un parcours sur les routes de l’impossible en Argentine.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez responsable du web, sous la direction de Adrián Korol.