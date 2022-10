Programme du 14 Octobre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Plus de 120 000 participantes lors de la clôture de la Rencontre Plurinationale de femmes. L'Argentine a soutenu à l'ONU la condamnation de l'annexion par la Russie de régions de l'Ukraine. Brésil : l'ancien président Lula promet des améliorations sociales dans les favelas s'il remporte le scrutin du 30 octobre. Pour la première fois dans l'histoire du Pérou, un président en exercice a été accusé de corruption par la justice.

Et aussi : Le député belge Raoul Hedebouw analyse le blocus américain contre Cuba et le rôle de la presse dominante ; il pointe le

rôle complice de l'Union européenne avec les États-Unis contre Cuba et l'Amérique latine. Haïti : Des milliers de manifestants manifestent dans plusieurs villes du pays pour réclamer le départ d’Ariel Henry, le Premier ministre que beaucoup considèrent comme illégitime pour demander une intervention militaire étrangère.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.