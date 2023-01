Programme du 13 Janvier 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Cette semaine un programme centré une fois de plus sur le Brésil, à partir de la tentative de coup d’État des supporters de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro le 8 janvier. La réaction intérieure et internationale de condamnation a permis de mater rapidement le soulèvement fasciste. Seul le temps dira si le président Lula da Silva en sortira renforcé dans sa défense de la démocratie et de la paix. Et aussi : Natalia Doco est une chanteuse argentine, née le 6 septembre 1982 à Buenos Aires. Elle commence à se faire connaître sur Internet en interprétant de nombreuses reprises. Elle quitte son pays pour le Mexique puis, en 2011, elle fait un voyage en Europe et décide de s'installer à Paris.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.