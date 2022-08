Programme du 12 Août 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : L'inflation en Argentine a été de 7,4% rien que pour le mois de juillet. Human Rights Watch critique le gouvernement brésilien pour le traitement des populations indigènes. Gustavo Petro intronisé comme président, premier gauchiste à gouverner la Colombie.

Et aussi : Deuxième partie de la réunion organisée les 29 et 30 juin 2022 par Business France appelée « Ambition Amérique Latine » sous l’égide du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de France, qui a rassemblé près de 500 entreprises françaises et latino-américaines en provenance de 20 pays du continent et des Caraïbes.

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.