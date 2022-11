Programme du 11 Novembre 2022

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : Le président Alberto Fernández en tournée en France et en Indonésie. Les présidents vénézuélien et colombien proposent un plan de protection de l'Amazonie. L'Argentine célèbre sa 31e Marche des fiertés LGBT+. Le tourisme étranger en Argentine se développe : les arrivées de visiteurs ont augmenté de près de 80 % en trois ans.

Et aussi, un programme tout en musique : Hommage à la brésilienne Gal Costa, l'une des voix les plus importantes de la musique latino-américaine, décédée cette semaine. Il y a deux ans, le 1er novembre 2020, après avoir été kidnappé, le corps d'Evelyne Sincère était retrouvé dans une décharge de l'air métropolitaine de Port-au-Prince à Haïti ; l'artiste Chango Bastia lui a offert une chanson. En avril 2019, Bernard Lavilliers a débarqué à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine, pour « poser les pieds là où je n’ai jamais mis les pieds, de ne pas avoir de souvenir et d’essayer d’écrire ce que je ressens ici ».

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.