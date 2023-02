Programme du 10 Février 2023

Comme toutes les semaines, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Dans ce programme : nous allons aborder la deuxième partie d’un long rapport sur les migrants centraméricains qui parcourent de longs et périlleux trajets pour atteindre les États-Unis. Cette semaine, nous partageons un reportage sur des migrants honduriens à bord du « train de la mort », aussi appelé la « Bestia », la bête, nom donné à un réseau de trains de marchandises mexicains.

DESCARGAR

Présentation : Éric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortez et Pedro Aráoz responsables du web, sous la direction de Adrián Korol.