Programma Italiano

Sono ufficiali i gironi della prossima Copa America 2024. Il torneo, che ospiterà anche le nazionali della Concacaf, sarà ospitato dagli Stati Uniti e prenderà il via prossimo 20 giugno 2024. Dopo i sorteggi del 7 dicembre scorso, dove mancavano due squadre per la definizione della prima fase a girone, il quadro generale si è completato dopo la qualificazione del Canada e della Costa Rica.

Questi i gruppi della prima fase:

Gruppo A – Argentina, Perù, Cile e Canada

Gruppo B – Messico, Ecuador, Venezuela e Giamaica

Gruppo C – Stati Uniti, Uruguay, Panama e Bolivia

Gruppo D – Brasile, Colombia, Paraguay e Costa Rica

La Selección Argentina, campione in carica, affronterà nella gara inaugurale il Canada ad Atlanta; il Cile a New York e il Perù a Miami. La finale il 14 luglio a Miami.