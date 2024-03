Programma Italiano

Mondino dialoga con primo ministro su cooperazione commerciale // Cina chiarisce l'informazione su invio materiale contro Covid //

A febbraio bilancia commerciale chiude in attivo con +1,4 miliardi di dollari // Pil sceso dell'1,4 per cento su base annua nell'ultimo trimestre 2023 // Ministro Economia e capo di gabinetto incontrano rappresentanti Enel //

LO SPORT: La Scaloneta ritorna in scena: 3-0 contro El Salvador senza Messi.

