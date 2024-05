Programma Italiano

Ad aprile inflazione al 289,4 per cento su base annua: +8,8 per cento su base mensile // Presidente Milei: "Prima o poi le riforme si faranno" // Quattro Mila sfollati per inondazioni in Argentina e Uruguay // Nuova banca sviluppo annuncia un miliardo di dollari per Rio Grande do Sul //

LO SPORT: River Plate, ecco il Mondiale per club FIFA 2025

