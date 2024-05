Programma Italiano

Al via al Senato il delicato iter per le principali riforme di Milei // Terza riunione della commissione di integrazione bilaterale Argentina-Uruguay // Crescono le importazioni di yerba mate da Brasile e Paraguay // Giovedì 9 maggio sciopero generale in Argentina //

A Bahia Blanca eventi dedicati al Giro d'Italia // Il Parlamento boliviano dibatte la ratifica dell'ingresso nel Mercosur //

LO SPORT: Libertadores y Sudamericana: Rosario Central, Argentinos e Defensa KO, pareggio del River in Uruguay.

DESCARGAR