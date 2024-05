Programma Italiano

L'Ocse ha avviato il processo di adesione dell'Argentina // Milei parte domani per gli Stati Uniti // Aumentato il salario minimo a 230 dollari // María Julia Lamberti vincitrice per Centro e Sud America e Caraibi del concorso della Farnesina "Science, she says"! //

Parenti di Maradona chiedono il trasferimento dei resti ad un mausoleo speciale a Buenos Aires //

Calcio: Racing Club eliminato da Talleres de Escalada nella Copa Argentina //

DESCARGAR