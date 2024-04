Programma Italiano

Javier Milei invitato da Giorgia Meloni a parlare di intelligenza artificiale // Proteste da Bolivia e Cile per dichiarazioni ministra argentina Bullrich // Governo conferma missione commerciale congiunta con Brasile al Cairo a giugno // Conclude oggi la riunione per rilanciare accordo Mercosur-Efta // Presidente Petro in Brasile annuncia volontà di aderire ai Brics //

LO SPORT: River-Boca per i quarti di Copa de la Liga

