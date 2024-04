Programma Italiano

Javier Milei: "La base navale a Ushuaia primo passo per recuperare isole Malvinas" // Il ministro Difesa discute di possibile aiuti militari all'Ucraina // Sottosegretaria del Commercio internazionale in visita a Buenos Aires //

Hsbc cede attività in Argentina per 550 milioni di dollari // Produzione industriale mineraria cresce del 13,4 per cento su base annua // In Brasile Record storico di morti per dengue //

LO SPORT: 2^ giornata di Copa Libertadores e Sudamericana 2024

