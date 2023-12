- Starker Sturm fordert 15 Tote in Argentinien

- Zum zweiten Mal lehnen die Chilenen in einem Referendum einen Vorschlag für eine

neue Verfassung ab.

- Die Regierung von Javier Milei bestätigt ihre Absicht, die Eisenbahn zu privatisieren.

- Britischer Diplomat in Ecuador entführt

- Guatemala: Oberster Gerichtshof ordnet Garantie für die Amtseinführung von Bernardo Arévalo an

- Rosario Central besiegt Platense im Finale des Ligapokals und ist damit argentinischer Fußballmeister.

