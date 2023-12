Programm vom 15. Dezember 2023

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Die erste Auslandsreise von Javier Milei als Präsident wird zum Weltwirtschaftsforum in Davos (CH) führen.

- Mileis Regierung stellt einen Plan gegen Straßenblockaden und Straßensperren vor.

- Wirtschaftsminister Caputo bestätigt, dass die Dollarisierung immer noch ein Regierungsziel sei.

- Venezuela und Guyana vereinbaren Gewaltverzicht im Essequibo-Territorialstreit

- Chilenen stimmen am Sonntag darüber ab, ob sie den neuen Verfassungsvorschlag annehmen - der zweite innerhalb eines Jahres.

- Sport: Argentinische U-23-Nationalmannschaft schlägt Ecuador in einem Testspiel mit 3:0