Programm vom 12. Dezember 2023

- Die Regierung Milei hat am ersten Tag ihrer Amtszeit Ausgabenkürzungen und Maßnahmen für die Staatsbediensteten angekündigt.

- Die Justiz ordnete die Verhaftung eines Mannes an, der eine Flasche auf Präsident Milei geworfen.

- Bei seinem Besuch in Buenos Aires dankt der ukrainische Präsident Selenskyj Milei für dessen Unterstützung.

- Die Präsidenten Venezuelas und Guyanas treffen sich wegen des Konflikts in der Essequibo-Region.

- Sport: Inter Miami bestreitet ein Freundschaftsspiel gegen Newell's Old Boys aus Rosario. Bei diesem Verein spielte Lionel Messi in seiner Kindheit.

