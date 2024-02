Programm 9.2.2024

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Präsident Milei hat zum Abschluss seiner Israel-Reise einen von der Hamas

angegriffenen Kibbuz besucht. Mittlerweile ist er in Italien eingetroffen.

- Die Provinzregierungen haben gegen die Kürzung der Zuschüsse für den öffentlichen Verkehr protestiert.

- Ein kurzes, aber heftiges Unwetter verursachte in Buenos Aires Überschwemmungen, Unterbrechungen der U-Bahn, Stromausfälle und umgestürzte Bäume.

- Die Casa Rosada stellt klar, dass sie Abtreibungen derzeit nicht verbieten will.

- Brasilien: Ausreiseverbot für den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro wegen des Putschversuchs im Jahr 2023.

- Fußball: Argentinien spielt bei den vorolympischen Spielen remis gegen Paraguay und kämpft nun gegen Brasilien um das Olympia-Ticket.

