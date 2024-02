Programm 8.2.24

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Präsident Milei hat seinen Reformplan aus dem Kongress zurückgezogen, um zu verhindern, dass er "sabotiert" werde.

- Bei einem Besuch des Holocaust-Museums in Jerusalem sagte Milei, die Hamas sei eine moderne Form des Nationalsozialismus.

- Feuerwehrleuten ist es gelungen, die Brände in Chile zu löschen, die mehr als 130 Tote gefordert haben.

- Abgeordnete des Regierungslagers haben einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in Argentinien vorgelegt.

- Ecuador erlaubt als zweites lateinamerikanisches Land nach Kolumbien die Sterbehilfe.

- Sport: Tula, der legendäre Fan der argentinischen Nationalmannschaft, ist gestorben.

Technik: Gloria Sarmiento.

Moderation: Marcus Christoph