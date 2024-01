RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Präsident Milei hat sich zu den Inflationszahlen geäußert

.....

Wichtiges Treffen zwischen Regierung und IWF zur Neuverhandlung von Zahlungen

......

Argentiniens Meerestemperatur war im Dezember so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr

.....

Ein Ort in Argentinien zählt zu den schönsten der Welt

......

Warnung vor Fentanyl in Argentinien

....

Trauer um Franz Beckenbauer und Mario Zagallo

DESCARGAR

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph