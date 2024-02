Programm 7.2.24

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Scheitern im Kongress: Milei gibt Order, den Reformgesetz-Entwurf aufzuheben.

- Javier Milei bestätigte von Israel aus die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem - die Hamas verurteilte die Entscheidung.

- Der ehemalige chilenische Präsident Sebastián Piñera ist im Alter von 74 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

- Organisation Amerikanischer Staaten kritisiert langsame Stimmenauszählung in El Salvador.

- Drei Tage vor dem Karneval: Gesundheitsnotstand in Rio wegen Dengue-Fieber-Epidemie ausgerufen.

- Sport: Argentiniens Futsal-Team qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Usbekistan.

Technik: Sergio Bosco

Moderation: Marcus Christoph