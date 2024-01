RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Milei reist in die Antarktis und besucht die Marambio-Basis

.....

Offener Himmel: Billigfluggesellschaften erweitern ihre Routen in Argentinien

....

Verärgerung in Brasilien über den möglichen Austritt Argentiniens aus der Unasur

....

Regierung erklärt, bei den Preisen nicht intervenieren zu wollen

Messi einziger Argentinier im Wunschteam des Fußballstatistikverbands

DESCARGAR

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph