Programm 31.1.24

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Der Kongress verhandelt das "Omnibusgesetz".

- Ehemaliger Vizepräsident Daniel Scioli tritt in die Regierung von Javier Milei ein.

- Mehr als 2.000 Hektar im Nationalpark Los Alerces verbrannt.

- Extreme Hitze im größten Teil Argentiniens.

- Der Kabinettschef Nicolás Posse reist zu einem offiziellen Besuch in die USA.

- Nach Ausschluss der wichtigsten Oppositionskandidatin bei den Wahlen setzt Washington die Sanktionen gegen Venezuela wieder in Kraft.

- Sport: Argentiniens U-23-Nationalmannschaft besiegt Chile beim vorolympischen Turnier mit 5:0

DESCARGAR

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph