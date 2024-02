Programm 27..2..2024

- Zum ersten Mal werden die ordentlichen Sitzungen des Kongresses am Abend eröffnet.

- Die Provinz Buenos Aires schaltet sich in den Konflikt zwischen der Regierung von Milei und den Provinzen über Mittelkürzungen ein.

- Präsident Milei verbietet Gendern in Behörden

- Überschwemmungen in Bolivien fordern mehr als 40 Todesopfer.

- Elon Musks Satelliten-Internetunternehmen Starlink hat die Genehmigung erhalten, in Argentinien tätig zu werden.

- Argentinien will koschere Fleischexporte nach Israel ausweiten.

- Argentiniens Basketball-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal seit 70 Jahren gegen Chile verloren.

DESCARGAR

Technik: Sergio Bosco

Moderation: Marcus Christoph