Programm 26.2.24

- Provinzen in Patagonien drohen mit Aussetzung der Öllieferungen, um die von der Casa Rosada gekürzten Mittel einzufordern.

- In den USA hat der argentinische Präsident Javier Milei seinen Wunsch geäußert, dass Donald Trump an die Macht zurückkehrt.

- Brasilien: Tausende haben zur Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro demonstriert.

- Schulbeginn in den meisten Teilen Argentiniens, jedoch mit streikenden Lehrern.

- Die argentinische Regierung unterstützt die Ukraine am zweiten Jahrestag der russischen Invasion.

- Sport: River und Boca trennen sich im Superclásico 1:1.

DESCARGAR

Technik: Gloria Sarmiento.

Moderation: Marcus Christoph