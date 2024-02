Programm 20.2.2020

- Der Gouverneur der Provinz Feuerland hat den Besuch des britischen Außenministers auf den Malwinen beanstandet.

- In Buenos Aires wimmelt es von Moskitos, es mangelt an Mückenspray, aber es besteht kein Dengue-Problem.

- Für Präsident Javier Milei ist der Kongress "ein Rattennest".

- Israel erklärt den brasilianischen Präsidenten Lula zur "Persona non grata", weil er Gaza mit dem Holocaust verglichen hat.

- Frankreichs neuer Außenminister besucht Argentinien

-Sport: Argentinische Läuferin Florencia Borelli für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

- Trauer um Andreas Brehme.

DESCARGAR

Technik: Mariano Massimino

Moderation: Marcus Christoph