Programm 20.12.2023

- Präsident Javier Milei traf sich mit allen Gouverneuren und bat um Unterstützung für seine Reformen.

- Die Regierung behauptet, sie habe an einem Tag 4.000 Beschwerden wegen angeblicher Erpressung von Sozialhilfeempfängern erhalten.

- Brasilien verdrängt Kanada und kehrt nach Angaben des IWF in die Top 10 der Weltwirtschaft zurück.

- Der gekidnappte britische Diplomat wurde in Ecuador freigelassen.

- Einem Bericht zufolge leben in Argentinien fast 10.000 Menschen auf der Straße.

- Lionel Messi und die Leichtathletin

erhielten die höchste argentinische Sportauszeichnung

