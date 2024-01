Programm 19.1.2024

- Polizei verhaftet Verwandte des ecuadorianischen Drogenbosses in Argentinien.

- Die Regierung und ein Teil der Opposition einigen sich auf Änderungen des Mega-Reformgesetzes, was im Kongress diskutiert werden soll.

- Covid in Argentinien: Die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt, und die ersten beiden Todesfälle des Jahres sind zu beklagen.

- Elon Musk lobt die Rede des argentinischen Präsidenten Javier Milei in Davos, die von anderer Seite aber auch kritisiert wurde.

- Ehemaliger Präsident Guatemalas Alejandro Giammattei darf wegen Korruption nicht in die Vereinigten Staaten einreisen.

- Die Suche nach zwei Männern, die am Sonntag beim Kajakfahren im Meer verschwanden, geht weiter.

- Sport: Argentiniens Tomás Etcheverry scheitert bei den Australian Open an Novak Djokovic.

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph