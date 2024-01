Programm 18.1.2024

- Präsident Javier Milei rief in Davos dazu auf, den "Kollektivismus" abzulehnen.

- Forderung nach Freilassung des von der Hamas entführten Babys, das heute ein Jahr alt wird.

- Präsident Milei traf in Davos die Chefin des IWF und versicherte ihr: "Ich werde halten, was ich versprochen habe."

- Das Parlament von La Rioja hat die Ausgabe einer eigenen Währung für die Provinz genehmigt.

- Sport: Der Argentinier Tomás Etcheverry trifft am Samstag bei den Australian Open auf Novak Djokovic.

