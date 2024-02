Programm 16.2.2024

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Casa Rosada gibt den Weg für Stromerhöhungen frei - und verspricht gleichzeitig Hilfe bei der Finanzierung des Bildungswesens.

- Der brasilianische Präsident Lula kritisiert Israel für die Gaza-Offensive.

- Die Regierung der Provinz Chubut bittet das FBI um Hilfe bei der Untersuchung eines Waldbrandes.

- Venezuela ordnet die Schließung des örtlichen UN-Menschenrechtsbüros an.

- Uruguay ist die einzige "vollständige Demokratie" in Südamerika, sagt The Economist.

- Sport: Inter Miami spielt remis gegen Newell's, der Mannschaft, für die Lionel Messi als Kind debütierte.

Technik: Sergio Bosco

Moderation: Marcus Christoph