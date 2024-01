Programm 16.1.2024

- Präsident Milei ist auf seiner ersten offiziellen Reise in Europa eingetroffen. Er sagte: "Ich bin gekommen, um die Ideen der Freiheit zu pflanzen."

- In Argentinien nehmen die Fälle von Covid 19 weiter zu.

- Die Regierung behauptet, dass das Mega-Reformgesetz Arbeitsplätze und Investitionen schaffen werde, obwohl es Proteste dagegen gibt.

- Abwertung und Inflation haben die Armutsgrenze in Argentinien auf 500 Dollar pro Monat ansteigen lassen.

- Marine startet Operation gegen ausländische Boote, die illegal in argentinischen Gewässern fischen.

- Sport: Lionel Messi gewinnt erneut die FIFA-Auszeichnung für den besten Spieler.

