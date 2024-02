Programm 15.2.2024

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

- Die Inflation in Argentinien hat 250 Prozent pro Jahr erreicht, aber die Regierung verweist darauf, dass die Inflationsrate sinkt.

- Präsident Milei empfing seinen Amtskollegen aus Paraguay und wird zu einer Konferenz der Rechten in die USA reisen.

- Brasiliens Präsident Lula ist zu einem Staatsbesuch nach Ägypten und Äthiopien gereist.

- 160 Personen in Chile im Zusammenhang mit den Waldbränden verhaftet.

- Kuba und Südkorea nehmen nach jahrzehntelanger Unterbrechung wieder diplomatische Beziehungen auf.

-Sport: Tomás Etcheverry ist der erste einheimische Tennisspieler, der sich für das Viertelfinale der diesjährigen Argentina Open qualifiziert hat.

Technik: Gloria Sarmiento.

Moderation:Marcus Christoph