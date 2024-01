Programm 15.1.2024

- Auf seiner ersten Reise als Präsident nimmt Javier Milei am Weltwirtschaftsforum in Davos teil.

- Papst Franziskus hat angekündigt, "in der zweiten Jahreshälfte" nach Argentinien zu reisen

- Mileis Regierung will Minderjährige ab 14 Jahren strafrechtlich zur Verantwortung ziehen

- Zusammenstöße in González Catán: fünf Tote und mehrere Verletzte

- Papst hat Ex-Präsidenten Fernández empfangen

- Tennis: Tomás Etcheverry aus Argentinien besiegt die ehemalige Nummer 1 Andy Murray bei den Australian Open

DESCARGAR

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph