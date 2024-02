Programm 14.2.24

- Präsident Milei ist von seiner Reise nach Israel, Italien und in den Vatikan nach Argentinien zurückgekehrt.

- Das Feuer im Los Alerces Park in Nordpatagonien ist nach offiziellen Angaben "noch aktiv, aber unter Kontrolle".

- Ein venezolanisches Flugzeug, das 20 Monate lang wegen angeblicher Spionage in Buenos Aires festgehalten worden war, ist in die USA

geflogen.

- Das Gesundheitsministerium warnt, dass in mehr als der Hälfte Argentiniens Dengue-Fieber zirkuliert.

- Ehemaliger brasilianischer Präsident Jair Bolsonaro ruft angesichts des Vorwurfs eines Putschversuchs zur Demonstration auf

- Das Finale der Copa Libertadores 2024 wird in Buenos Aires ausgetragen.

- Die argentinischen U23-Fußballer haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Technik: Mauro Torres

Moderation: Marcus Christoph