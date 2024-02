Programm 1.2.24

- Die Debatte über die Reformen von Milei geht weiter. Proteste vor dem Kongress.

- Argentiniens Mitgliedschaft in der OECD nimmt Gestalt an.

- Der Internationale Währungsfonds genehmigte eine neue Auszahlung an Argentinien und lobte die Regierung Milei.

- El Salvador: Umfragen sagen voraus, dass Nayib Bukele am Sonntag mit großem Vorsprung wiedergewählt wird.

- Peru: Regierung und Demonstranten einigen sich auf die Wiedereröffnung von Machu Picchu.

- Sport: Syrien und Bahrain, die von argentinischen Trainern betreut werden, sind aus dem Asien-Cup ausgeschieden.

