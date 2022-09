Com produção do especialista Arnaldo Slaen, o espaço em português da RAE Argentina ao Mundo volta a apresentar DX.COM.AR, um programa com notícias do mundo dexista, com sugestões e informações da rádio e das comunicações em geral.

Aproveitamos para lembrar que os relatórios de recepção são sempre confirmados com QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para: qslrae@gmail.com

DESCARGAR

Tradução & Apresentação: Julieta Galván