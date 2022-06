Programas sociales: “Es una economía que para nosotros es trabajo”

Emiliano Gómez Tutau, referente del Movimiento Evita en Entre Ríos, habló sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ofreció en el Día de la Bandera en la CTA. En este sentido, remarcó que “desde el lunes hasta este momento se ha podido discutir qué es la economía popular o cuáles son los marcos en donde se desarrolla esta economía, que para nosotros es trabajo”, indicó. Además, el dirigente aseguró: “El universo de la economía popular es mucho más amplio que la idea del plan social o del Potenciar Trabajo”.

En el acto del lunes de la CTA, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. No me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me dé el alta y la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, las basurean en prácticas misóginas y machistas, los tipos rara vez laburan, las que laburan son las mujeres. Que el Estado lo recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita... si Evita los viera... ¡mamita!".