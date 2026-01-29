Programación y robótica: una nueva materia obligatoria en las escuelas argentinas

El sistema educativo argentino avanza en la incorporación de nuevos contenidos vinculados a las tecnologías digitales, con la implementación obligatoria de la materia “Programación y robótica” en las escuelas, como parte de una actualización de la grilla educativa.

Andrea Rocca, diplomada universitaria en robótica educativa y coordinadora de Pensamiento Computacional en la organización Chicos.net, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades vinculadas al pensamiento lógico, la resolución de problemas y la comprensión del mundo digital.

"La idea de trabajar esto en la escuela es que los chicos empiecen a conocer y entender, y además es sacar la programación que está en la pantalla y poder verlo funcionando en un objeto. El poder hacer que algo que se escribió en la computadora haga que un objeto se mueva, prenda luces o toque sonidos, eso inspira y motiva", expresó.

La incorporación de estos contenidos busca preparar a los estudiantes para un entorno atravesado por la tecnología, más allá del uso instrumental de dispositivos. El pensamiento computacional apunta a que los alumnos comprendan procesos, diseñen soluciones y desarrollen capacidades críticas aplicables a distintos ámbitos de la vida cotidiana y laboral.

Desde el ámbito educativo se remarca que la programación y la robótica no forman futuros programadores únicamente, sino ciudadanos con herramientas para entender, crear y participar activamente en una sociedad cada vez más digitalizada.