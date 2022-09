Programación Viernes 9 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson, King Curtis y Jimmy Forrest

Perdido

Charlie Haden

En la orilla del mundo

Claro de luna

Cassandra Wilson

You go to my head

The way you look tonight

01.30

La Trasnoche de La 96.7

01.30

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.1, Nº13, HWV 371

Georges Enescu, violín;

Sanford Schüsell, piano

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

Dmitri Shostakovich

Trío Nº2 en mi menor, op.67

Isaac Stern, violín;

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

Antonio Salieri

Réquiem en do menor

Adrianna Zukerman, soprano;

Simona Ivas, mezzosoprano;

Adam Zdunikowski, tenor;

Luis Rodríguez, barítono

Orquesta Gulbenkian de Lisboa / Lawrence Foster

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Nelson Freire, piano

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00



Alessandro Rolla

Concierto para viola y orquesta y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gaspar Sanz

Suite española

Ernesto Bitetti, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Robert Riefling, piano

William Walton

Suite del ballet Las Vírgenes Sabias

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº7 en Mi bemol mayor, op.96

Trío Beaux Arts

10.00



Sergei Prokofiev

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op. 58

Alexander Ivashkin, chelo

Orquesta Sinfónica del Estado de Rusia / Valeri Polyansky

Florent Schmitt

Dos espejos para piano, op.70

Pascal Le Corre, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto