Programación Martes 24 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Clifford Brown

The song is you

It might as well be spring

I can dream, can’t I?

James Carter

JC off the set

Aged pain

Judith Owen

Enough (a dúo con Cassandra Wilson)

Bridges

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, “Heroica”

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, “Clásica”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Vincent D’Indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, “Trío de salón”

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Escena de ballet

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano, op.póstumo 137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº4 en La mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

César Franck

Preludio, coral y fuga. Orquestación de Gabriel Pierné

Real Orquesta Filarmónica de Flanders / Günter Neuhold



Carl Czerny

Obertura característica y Fantasía en fa menor, para piano a cuatro manos

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para clave, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Cámara del Festival de Echternach / Yoon Lee



Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Wilhelm Stenhammar (compositor sueco, 1871-1927)

Seis canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Stephen Goss (compositor y guitarrista galés, nacido en 1964)

“The Albeniz Concerto”, concierto para guitarra y orquesta sobre música para piano de Isaac Albéniz

Xuefei Yang, guitarra

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Eiji Oue

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano Nº4 en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Re mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonía / Uwe Grodd

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón