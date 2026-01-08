Programación Viernes 9 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Alberto Ginastera

Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48

Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo;

Kenneth Cooper, clave

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Boris Blacher

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Georg Solti, piano

Miembros del Cuarteto Melos

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Sigismondo D'India

Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces

"Lasso!", dicea Fileno, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Maurizio Pollini, piano

Robert Schumann

Concierto para violín y orquesta en re menor, WoO 23

Gidon Kremer, violín

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Folia Rodrígo Martínez

De autor anónimo

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en si menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

07.00

Y la mañana va

Oscar Fetrás (compositor alemán, 1854-1931)

“Luz de luna en el río Alster”, vals op.60

Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00



Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº4 en Do mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

César Franck

“El cazador maldito”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00



Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett (compositor y pianista inglés, 1816-1875)

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, alumno de Beethoven, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

10.00



Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Martin Owen, corno

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Wilson

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto Hagen

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

11.00

Música de Verano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052

Ivor Bolton, clave

St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave

12.00

Bedřich Smetana

El Moldava

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "El festín de Alejandro"

The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms

Dieciséis valses para piano, op.39

Bruno Gelber, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura Coriolano, op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34

Benny Goodman, clarinete

Cuarteto de Cuerdas de Berkshire

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

Dominus regnavit, gran motete

Maïlys de Villoutreys y Virginie Thomas, sopranos

François Joron y Nicholas Scott, tenores

Mathias Vidal, tenor alto

David Witczak, barítono

Ensamble ‘Marguerite Louise’ / Gaétan Jarry

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

19.00

David Popper

En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"

Cuarteto Festetics

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

20.00

Música de Verano

Johannes Brahms

Trío en Do mayor, op.87

Trío Beaux Arts

Arthur Honegger

Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”

Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

Joaquín Malats

Serenata española (transcripción para guitarra)

Joaquín Segovia, guitarra

21.00

John Eccles

A alegrarse todos

Catherine Bott, soprano

Anthony Pleeth, chelo

David Roblou, clave

Henry Purcell

Oh, soledad

Gérard Lesne

Il Seminario Musicale

John Blow

Bella Selina, inocente y libre

John Mark Ainsley, tenor

Paula Chateauneuf, guitarra

Timoty Robetts, virginal

Rolf Liebermann

Concierto para banda de jazz y orquesta sinfónica (1954)

Orquesta Sauter-Finegan

Orquesta Snfónica de Chicago / Fritz Reiner

Bernkard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Antonio Valente

Gallarda napolitana

Hespèrion XXI / Jordi Savall

22.00

Robert Schumann

Carnaval, op.9, para piano

Evgeny Kissin, piano

Georges Enescu

Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Maurice Charles Delage

Cuatro poemas indios

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Ensamble Instrumental

Dimitri Kabalevsky

Obertura de la ópera Colas Breugnon

Orquesta Sinfónica de Malmö / Darrell Ang

23.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano