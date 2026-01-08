PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/01/2026

Programación Viernes 9 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Alberto Ginastera
Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48
Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna

Angelo Ragazzi
Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Claudio Arrau, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo;
Kenneth Cooper, clave

Antonio Piacentini Romano
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Boris Blacher
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478
Georg Solti, piano
Miembros del Cuarteto Melos

Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Sigismondo D'India
Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces
"Lasso!", dicea Fileno, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd
Les Arts Florissants / William Christie

Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Maurizio Pollini, piano

Robert Schumann
Concierto para violín y orquesta en re menor, WoO 23
Gidon Kremer, violín
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Folia Rodrígo Martínez
De autor anónimo
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en si menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave

07.00
Y la mañana va

Oscar Fetrás (compositor alemán, 1854-1931)
“Luz de luna en el río Alster”, vals op.60
Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

Carl Maria von Weber
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1
Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti
“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo Nº4 en Do mayor
Pauliina Fred, flauta
Aapo Häkkinen, clave
Heidi Peltoniemi, chelo

César Franck
“El cazador maldito”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Leos Janacek
Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00

Ludwig Van Beethoven
Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor
Béla Kovács, clarinete
Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett (compositor y pianista inglés, 1816-1875)
Las ninfas del bosque, obertura, op.20
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, alumno de Beethoven, 1784-1838)
Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”
Alexandra Oehler, piano

10.00

Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor
Martin Owen, corno
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Wilson

Zoltán Kodály
Cuarteto Nº2, op.10
Cuarteto Hagen

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

11.00
Música de Verano

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

Edward Elgar
Pompa y circunstancia, op.39, Nº1
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052
Ivor Bolton, clave
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave

12.00

Bedřich Smetana
El Moldava
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "El festín de Alejandro"
The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms
Dieciséis valses para piano, op.39
Bruno Gelber, piano

Ludwig van Beethoven
Obertura Coriolano, op.62
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Carl Maria von Weber
Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34
Benny Goodman, clarinete
Cuarteto de Cuerdas de Berkshire

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Dominus regnavit, gran motete
Maïlys de Villoutreys y Virginie Thomas, sopranos
François Joron y Nicholas Scott, tenores
Mathias Vidal, tenor alto
David Witczak, barítono
Ensamble ‘Marguerite Louise’ / Gaétan Jarry

Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano

Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano

19.00

David Popper
En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"
Cuarteto Festetics

Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

20.00
Música de Verano

Johannes Brahms
Trío en Do mayor, op.87
Trío Beaux Arts

Arthur Honegger
Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”
Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

Joaquín Malats
Serenata española (transcripción para guitarra)
Joaquín Segovia, guitarra

21.00

John Eccles
A alegrarse todos
Catherine Bott, soprano
Anthony Pleeth, chelo
David Roblou, clave

Henry Purcell
Oh, soledad
Gérard Lesne
Il Seminario Musicale

John Blow
Bella Selina, inocente y libre
John Mark Ainsley, tenor
Paula Chateauneuf, guitarra
Timoty Robetts, virginal

Rolf Liebermann
Concierto para banda de jazz y orquesta sinfónica (1954)
Orquesta Sauter-Finegan
Orquesta Snfónica de Chicago / Fritz Reiner

Bernkard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri

Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall

22.00

Robert Schumann
Carnaval, op.9, para piano
Evgeny Kissin, piano

Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Maurice Charles Delage
Cuatro poemas indios
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Ensamble Instrumental

Dimitri Kabalevsky
Obertura de la ópera Colas Breugnon
Orquesta Sinfónica de Malmö / Darrell Ang

23.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano