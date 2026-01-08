Programación Viernes 9 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Alberto Ginastera
Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48
Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna
Angelo Ragazzi
Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Claudio Arrau, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029
Yo-Yo Ma, violonchelo;
Kenneth Cooper, clave
Antonio Piacentini Romano
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Boris Blacher
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478
Georg Solti, piano
Miembros del Cuarteto Melos
Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Sigismondo D'India
Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces
"Lasso!", dicea Fileno, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd
Les Arts Florissants / William Christie
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Maurizio Pollini, piano
Robert Schumann
Concierto para violín y orquesta en re menor, WoO 23
Gidon Kremer, violín
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti
Folia Rodrígo Martínez
De autor anónimo
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Claudio Arrau, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en si menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
07.00
Y la mañana va
Oscar Fetrás (compositor alemán, 1854-1931)
“Luz de luna en el río Alster”, vals op.60
Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp
Carl Maria von Weber
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1
Laure Colladant, piano
Domenico Scarlatti
“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon
08.00
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo Nº4 en Do mayor
Pauliina Fred, flauta
Aapo Häkkinen, clave
Heidi Peltoniemi, chelo
César Franck
“El cazador maldito”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker
Leos Janacek
Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann
09.00
Ludwig Van Beethoven
Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor
Béla Kovács, clarinete
Tibor Fülemile, fagot
William Sterndale Bennett (compositor y pianista inglés, 1816-1875)
Las ninfas del bosque, obertura, op.20
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Ferdinand Ries (compositor alemán, alumno de Beethoven, 1784-1838)
Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”
Alexandra Oehler, piano
10.00
Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor
Martin Owen, corno
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Wilson
Zoltán Kodály
Cuarteto Nº2, op.10
Cuarteto Hagen
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev
11.00
Música de Verano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Edward Elgar
Pompa y circunstancia, op.39, Nº1
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052
Ivor Bolton, clave
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave
12.00
Bedřich Smetana
El Moldava
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "El festín de Alejandro"
The English Concert / Trevor Pinnock
Johannes Brahms
Dieciséis valses para piano, op.39
Bruno Gelber, piano
Ludwig van Beethoven
Obertura Coriolano, op.62
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Amilcare Ponchielli
“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda
Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern
Ralph Vaughan Williams
El ascenso de la alondra
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg
Carl Maria von Weber
Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34
Benny Goodman, clarinete
Cuarteto de Cuerdas de Berkshire
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Dominus regnavit, gran motete
Maïlys de Villoutreys y Virginie Thomas, sopranos
François Joron y Nicholas Scott, tenores
Mathias Vidal, tenor alto
David Witczak, barítono
Ensamble ‘Marguerite Louise’ / Gaétan Jarry
Carlos Guastavino
Rosita Iglesias
Pablo Saraví, violín
Alicia Belleville, piano
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
19.00
David Popper
En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"
Cuarteto Festetics
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas
20.00
Música de Verano
Johannes Brahms
Trío en Do mayor, op.87
Trío Beaux Arts
Arthur Honegger
Sinfonía N°4, “Delicias de Basilea”
Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo
Joaquín Malats
Serenata española (transcripción para guitarra)
Joaquín Segovia, guitarra
21.00
John Eccles
A alegrarse todos
Catherine Bott, soprano
Anthony Pleeth, chelo
David Roblou, clave
Henry Purcell
Oh, soledad
Gérard Lesne
Il Seminario Musicale
John Blow
Bella Selina, inocente y libre
John Mark Ainsley, tenor
Paula Chateauneuf, guitarra
Timoty Robetts, virginal
Rolf Liebermann
Concierto para banda de jazz y orquesta sinfónica (1954)
Orquesta Sauter-Finegan
Orquesta Snfónica de Chicago / Fritz Reiner
Bernkard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri
Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall
22.00
Robert Schumann
Carnaval, op.9, para piano
Evgeny Kissin, piano
Georges Enescu
Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°2
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu
Maurice Charles Delage
Cuatro poemas indios
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Ensamble Instrumental
Dimitri Kabalevsky
Obertura de la ópera Colas Breugnon
Orquesta Sinfónica de Malmö / Darrell Ang
23.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano