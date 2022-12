Programación Viernes 9 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Kora Band

The contract

Biére la gazelle

John Scofield

It could happen to you

Gabrielle Ducomble

Never will I marry

It might as well be spring

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Benjamin Britten

Variaciones sobre un Tema de Frank Bridge, op.10

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave en Si bemol mayor, BWV 866

Preludio y fuga para clave Nº2 en do menor, BWV 847

Preludio y fuga para clave Nº3 en do sostenido menor, BWV 872

Preludio y fuga para clave en Sol mayor, BWV 884

Rosalyn Tureck, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.44

Mijail Pletnev, piano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Richard Wagner

Wesendonck lieder, WWV 91

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

Fanny Mendelssohn

El año

Lauma Skride, piano

Benedetto Marcello

Sonata para violín y chelo en re menor, op.2, Nº4

Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia Húngara Nº6 en Re bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Ensamble Convivium

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano



Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

