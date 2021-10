Programación Viernes 8 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Steve Khan

Chronology

Bye ya

Gustavo Musso y Esteban Sehinkman

A night in Tunisia

In a sentimental mood

Donna Lee

Gia Notte

Love me or leave me

I wish you love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia. piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Ture Rangström

Alas de la noche

La despedida

Pan

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano,

Bengt Forsberg, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín;

Sabine Meyer, clarinete;

Oleg Maisenberg, piano

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Jean-Yves Thibaudet, piano

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9, "A la memoria de un gran artista"

Beaux Arts Trio

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Janine Jansen, violín

Mischa Maisky, chelo

Lucas Debargue, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº3 en la menor, "El carnaval"

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

“La dama de la montaña de cobre”, prólogo de la suite del ballet “La flor de piedra”

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto