Programación Viernes 8 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Shorty Rogers

Speak low

Marie

Taboo

Don Friedman Trío

Midday

Emma Frank

Courage

Clouds

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº3 en Do mayor, Wq 182, Nº3, H 659

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Do mayor, op.3, Nº3

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, op.43, "El poema divino"

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Kirill Kondrashin

François Couperin

Quinto concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Le goût réunis

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº7 en do menor, op.30, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violin

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin

Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3

Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin

Canción de cuna

Cuarteto Juilliard



07.00

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela y galopa

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00



Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº4 en Do mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Mili Balakirev

En Bohemia, obertura

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00

Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett (compositor y pianista inglés, 1816-1875)

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, alumno de Beethoven, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

10.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Martin Owen, corno

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Wilson

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto Hagen

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Los Caminos del Barroco

Charles Theodore Pachelbel

Magnificat

The Columbus Consort

George Frideric Handel

Final de la primera parte del oratorio “El Mesías”

Arleen Augér, soprano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

The English Concert Choir

The English Concert / Trevor Pinnock

Johann Christoph Pepusch

Arias de “La ópera del mendigo”

Patrizia Kwella, soprano

Paul Elliott, tenor

The Broadside Band / Jeremy Barlow

12.00

El Clásico del Mediodía

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes. Casación en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Leopold Mozart

Divertimento en Fa mayor. Paseo musical en trineo

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Wolfgang Amadeus Mozart

El juego de niños, K.598

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Una broma musical, K.522

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Wolfgang Amadeus Mozart

Nueve variaciones para piano sobre un Minuet de Jean Pierre Duport, K.573

Ingrid Habler, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta (1928)

Stanley Drucker, clarinete

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Jennifer Higdon

Impresiones, para cuarteto de cuerdas (2003)

The Cypress String Quartet

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Carl Czerny

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226

Duo Tal & Groethuysen

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Ástor Piazzolla

Años de soledad y Cierra tus ojos y escucha

Ástor Piazzolla, bandoneón

Gerry Mulligan, saxo barítono

Ensamble instrumental

19.00

Arrigo Boito

"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Carl Michael Ziehrer

Polonesa del abanico, Sueños de vals y Entrada de los gladiadores

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº7 en Fa mayor, op.77, “Pastoral” (1902)

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Bernd Glemser, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Sergio Calligaris

Tres madrigales, op.13 (1979)

Maria Cecilia Rossetti, soprano

Sofia Mujametova, mezzosoprano

Antonio Amorosi, tenor

Sergio Calligaris, clave

Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos

Bachiana Brasileira Nª4, para piano

Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez

Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos

Anónimo

Alta reina soberana, villancicos

Juan Ponce

De la Resurrección, villancico

Anónimo

E la don don, villancico

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz

Módica barbarie (2000)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado