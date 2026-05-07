Programación Viernes 8 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
00.30
La Trasnoche Clásica
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta en re menor
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici
Sergei Rachmaninov
Sinfonía Nº3 en la menor, op.44
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano;
Stephen Kovacevich, piano
Isaac Albéniz
Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Ludwig van Beethoven
Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO 37
Peter-Lukas Graf, flauta;
Klaus Thunemann, fagot;
Bruno Canino, piano
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor, op.102
Danny Driver, piano
07.00
Y la mañana va
William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Seong-Jin Cho, piano
Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy
08.00
Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts
09.00
Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano
Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici
10.00
Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Hermann Schein
Suite Nº1 del Banchetto Musicale
Six Chordae Consort of Viols
Michel Richard Delalande
Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Georg Philipp Telemann
Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder
12.00
Al Mediodía
Mijail Glinka
Sinfonía sobre dos temas rusos
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
George Gershwin
Libro de canciones (versión original)
William Bolcom, piano
Camille Saint-Saëns
Habanera, op.83, para violín y orquesta
James Ehnes, violin
Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi
Mario Castelnuovo Tedesco
Preludio y fuga Nº2 para dos guitarras en Re mayor, Las guitarras bien temperadas
Dúo de Guitarras Batendo
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Alban Berg
Concierto para violín y orquesta. A la memoria de un ángel (1935)
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago /James Levine
Xaver Montsalvatge
Cinco canciones negras (1945)
Teresa Berganza, mezzosoprano
Félix Lavilla, piano
György Kurtág (1926)
Lápida para Stephan, op.15c, para guitarra y grupos instrumentales (1989)
Jürgen Ruck, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Bohuslav Martinů
Sinfonía Nº2
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Johann Nepomuk Hummel
Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64
Lise Daoust, flauta
Carmen Picard, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"
Cuarteto Festetics
19.00
Antonio Vivaldi
Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R. 523
Thomas Brandis, violín
Emil Maas, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
Franciszek Lessel
Fantasía para piano en Mi menor, op.13
Marcin Lukaszewski, piano
20.00
Momentos Musicales
Joseph Joachim
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3
Suyoen Kim, violín
Staatskapelle Weimar / Michael Halász
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
21.00
Johann Sebastian Bach
Concierto italiano en Fa mayor, BWV971
Jean Rondeau, clavecín
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
22.00
Industria Nacional
Antonio Tauriello
Música para cuerdas y trompeta
Ensamble Musical de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón
Pascual Mazzitelli, trompeta
Johann Sebastian Bach
Sonata N°2 en La mayor para violín y clave, BWV 1015
Pablo Valetti, violín
Céline Frisch, clave
Zoltán Kodály
Chi d’amor sente (Quien el amor siente)
Randall Thompson
Pueri hebraerorum (Niños hebreos), para doble coro
André Caplet
Sanctus
Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente
Grabado en vivo en el Teatro Colón
Daniel Doura
Sonata N°1 para guitarra, “Ondas del Atlántico” (2014)
Claudio Maldonado guitarra
23.00
Complemento musical
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano