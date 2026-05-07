Programación Viernes 8 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Peter Erasmus Lange-Müller

Trío en fa menor, op.54

Tre Musici

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich, piano;

Stephen Kovacevich, piano

Isaac Albéniz

Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven

Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO 37

Peter-Lukas Graf, flauta;

Klaus Thunemann, fagot;

Bruno Canino, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mili Balakirev

Sonata para piano en si bemol menor, op.102

Danny Driver, piano

07.00

Y la mañana va

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía "Juventud"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

08.00

Georg Frideric Handel

Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Do mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Hermann Schein

Suite Nº1 del Banchetto Musicale

Six Chordae Consort of Viols

Michel Richard Delalande

Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Georg Philipp Telemann

Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo

Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

12.00

Al Mediodía

Mijail Glinka

Sinfonía sobre dos temas rusos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

George Gershwin

Libro de canciones (versión original)

William Bolcom, piano

Camille Saint-Saëns

Habanera, op.83, para violín y orquesta

James Ehnes, violin

Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi

Mario Castelnuovo Tedesco

Preludio y fuga Nº2 para dos guitarras en Re mayor, Las guitarras bien temperadas

Dúo de Guitarras Batendo

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Alban Berg

Concierto para violín y orquesta. A la memoria de un ángel (1935)

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago /James Levine

Xaver Montsalvatge

Cinco canciones negras (1945)

Teresa Berganza, mezzosoprano

Félix Lavilla, piano

György Kurtág (1926)

Lápida para Stephan, op.15c, para guitarra y grupos instrumentales (1989)

Jürgen Ruck, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"

Cuarteto Festetics

19.00

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R. 523

Thomas Brandis, violín

Emil Maas, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

20.00

Momentos Musicales

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3

Suyoen Kim, violín

Staatskapelle Weimar / Michael Halász

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

21.00

Johann Sebastian Bach

Concierto italiano en Fa mayor, BWV971

Jean Rondeau, clavecín

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

22.00

Industria Nacional

Antonio Tauriello

Música para cuerdas y trompeta

Ensamble Musical de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Pascual Mazzitelli, trompeta

Johann Sebastian Bach

Sonata N°2 en La mayor para violín y clave, BWV 1015

Pablo Valetti, violín

Céline Frisch, clave

Zoltán Kodály

Chi d’amor sente (Quien el amor siente)

Randall Thompson

Pueri hebraerorum (Niños hebreos), para doble coro

André Caplet

Sanctus

Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente

Grabado en vivo en el Teatro Colón

Daniel Doura

Sonata N°1 para guitarra, “Ondas del Atlántico” (2014)

Claudio Maldonado guitarra

23.00

Complemento musical

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117

Miklós Perényi, chelo;

Loránt Szücs, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano