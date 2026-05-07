PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/05/2026

Programación Viernes 8 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz

00.30
La Trasnoche Clásica

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano

Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta en re menor
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici

Sergei Rachmaninov
Sinfonía Nº3 en la menor, op.44
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano;
Stephen Kovacevich, piano

Isaac Albéniz
Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven
Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor, WoO 37
Peter-Lukas Graf, flauta;
Klaus Thunemann, fagot;
Bruno Canino, piano

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mili Balakirev
Sonata para piano en si bemol menor, op.102
Danny Driver, piano

07.00
Y la mañana va

William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

08.00

Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano

Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici

10.00

Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Hermann Schein
Suite Nº1 del Banchetto Musicale
Six Chordae Consort of Viols

Michel Richard Delalande
Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Georg Philipp Telemann
Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

12.00
Al Mediodía

Mijail Glinka
Sinfonía sobre dos temas rusos
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

George Gershwin
Libro de canciones (versión original)
William Bolcom, piano

Camille Saint-Saëns
Habanera, op.83, para violín y orquesta
James Ehnes, violin
Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi

Mario Castelnuovo Tedesco
Preludio y fuga Nº2 para dos guitarras en Re mayor, Las guitarras bien temperadas
Dúo de Guitarras Batendo

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Alban Berg
Concierto para violín y orquesta. A la memoria de un ángel (1935)
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago /James Levine

Xaver Montsalvatge
Cinco canciones negras (1945)
Teresa Berganza, mezzosoprano
Félix Lavilla, piano

György Kurtág (1926)
Lápida para Stephan, op.15c, para guitarra y grupos instrumentales (1989)
Jürgen Ruck, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Bohuslav Martinů
Sinfonía Nº2
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel
Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64
Lise Daoust, flauta
Carmen Picard, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"
Cuarteto Festetics

19.00

Antonio Vivaldi
Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R. 523
Thomas Brandis, violín
Emil Maas, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Franciszek Lessel
Fantasía para piano en Mi menor, op.13
Marcin Lukaszewski, piano

20.00
Momentos Musicales

Joseph Joachim
Concierto para violín y orquesta en sol menor, op. 3
Suyoen Kim, violín
Staatskapelle Weimar / Michael Halász

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

21.00

Johann Sebastian Bach
Concierto italiano en Fa mayor, BWV971
Jean Rondeau, clavecín

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

22.00
Industria Nacional

Antonio Tauriello
Música para cuerdas y trompeta
Ensamble Musical de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón
Pascual Mazzitelli, trompeta

Johann Sebastian Bach
Sonata N°2 en La mayor para violín y clave, BWV 1015
Pablo Valetti, violín
Céline Frisch, clave

Zoltán Kodály
Chi d’amor sente (Quien el amor siente)
Randall Thompson
Pueri hebraerorum (Niños hebreos), para doble coro
André Caplet
Sanctus
Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente
Grabado en vivo en el Teatro Colón

Daniel Doura
Sonata N°1 para guitarra, “Ondas del Atlántico” (2014)
Claudio Maldonado guitarra

23.00
Complemento musical

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Miklós Perényi, chelo;
Loránt Szücs, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano