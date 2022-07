Programación Viernes 8 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

J.J.Johnson

My favorite things

A second chance

Make someone happy

Afroskull

Dance of the wild Koba

Samantha Fierke

Kick it loose

Color me

I remember butterflies

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Christoph Willibald Gluck

Orfeo y Euridice. "Danza de los espíritus bienaventurados" (arr. para chelo y piano)

Edgar Moreau, chelo;

Pierre-Yves Hodique, piano

Johann Sebastian Bach

Preludio para teclado con fugueta en Sol mayor, BWV 902ª

Preludio con fugueta en re menor, BWV 899

Preludio con fugueta para teclado en mi menor, BWV 900

Preludio con fugueta para teclado en la menor, BWV 895

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín;

Sabine Meyer, clarinete;

Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

François Couperin

Sonata en trío Nº3 en sol menor "La astral"

Ensamble Rebel

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Chhristian Zacarias

07.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Muchachas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johannes Brahms

Cuatro danzas húngaras, para piano a cuatro manos

Katia y Marielle Labeque, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

Richard Wagner

Preludio y final de la ópera “Parsifal”

Jonas Kaufmann, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Daniele Gatti

08.00

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73

Jan Vogler, chelo

Helene Grimaud, piano

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº3 en Mi mayor, op.23

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Nils Grevillius

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Gabriel Fauré

Concierto para violín y orquesta, inconcluso

Rodolfo Bonucci, violín

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

10.00

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

Arthur Bliss

La contienda fantasiosa, para orquesta

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3

Daniel Smith, fagot

Roger Coull, violín

David Curtis, viola

John Todd, chelo

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto