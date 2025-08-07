PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/08/2025

Programación Viernes 8 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Arturo Serra
Heavyweight
Tour de force

Damir Out Loud
Medium rare

Margaret Whiting
I won’t dance
Bill
A fine romance

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061
András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153
Cuarteto Miami

Francisco Tárrega
Tres mazurcas para guitarra
Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano

Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba

Franz Berwald
Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

George Frideric Handel
Il pastor fido. Obertura y pasajes instrumentales
The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Philipp Emanuel Bach
Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor, Wq.93
Wilbert Hazelzet, flauta,
Richte Van der Meer, chelo,
Ton Koopman, clave,
Wiel Peeters, viola

Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano

06.00
Y la mañana va

William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

07.00

Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy
Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano

Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici

10.00

Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi (u otro compositor)
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en re menor, RV 814
Florian Deuter, violín
Harmonie Universelle / Mónica Waisman

Antonio Vivaldi (u otro compositor)
Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, RV 404
Sol Gabetta, cello
Capella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach o Johann Kuhnau
Cantata “Un niño nos ha nacido”, BWV 142
Henning Voss, contralto
Henning Kaiser, tenor
Ralf Grobe, bajo
Ensamble Vocal de Alsfeld / Wolfgang Helbich
I Febiarmonici / Jochen Grüner

Johann Sebastian Bach
Concerto y fuga en do menor, BWV 909
Christiane Wuyts, clavecín

George Frideric Handel
Concerto grosso en re menor, HWV 316
Combattimento Consort Amsterdam / Jan Willem de Vriend

12.00
El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20ª
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare op.18
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Carlos Chávez
Suite para doble cuarteto, para flauta, oboe, clarinete, fagot, dos violínes, viola y chelo (1943)
Southwest Chamber Music

Aulis Sallinen
Cuatro canciones oníricas, sobre poemas de Paavo Haavikko (1973)
Karita Mattila, soprano
Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom

Vicente Roncero (1960)
Del murmullo, para flauta, viola y arpa (2000)
Trío Luminar

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Baptist Cramer (1771-1858)
Concierto para piano y orquesta N°2 en re menor, op.16
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley

Jacques Ibert
Suite de la música incidental para El jardinero de Samos
Erwartung Ensemble

Antonio Vivaldi
“In furore iustissimae irae”, motete, R.626
Simone Kermes, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

19.00

Friedrich Kuhlau
Sonatina para piano en Fa mayor, op.20, Nº3
Erik Fessel, piano

Joseph Schmitt
Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1
Integrantes del Ensamble Cristofori

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

20.00
La Gran Aldea (Alemania)

Federico “El grande” de Prusia
Concierto para flauta y orquesta N°3 en Do mayor
Manfred Friedrich, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Hans Koessler
Quinteto para cuerdas en re menor
Sexteto de cuerdas de Franckfurt

Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en fa menor, op.35, Nº5
Benjamin Grosvenor, piano

21.00
Música Nocturna

Franz Liszt
“Italia”, segundo año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano

Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Tancredi
The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

22.00

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)
La piedra filosofal
Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano
Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores
François Piolino, tenor
David Le Monnier, barítono
Alan Ewing, bajo
Les Arts Florissants / William Christie

Igor Stravinsky
Septeto para clarinete, fagot, corno, piano, violín, viola y chelo
European Soloists Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº13 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña serenata nocturna"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre melodías folclóricas de Sussex
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

23.00
Industria Nacional

Claude Debussy
Estampas, para piano
Nélida Sánchez, piano

Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera El cazador furtivo
Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca / Carlos Vieu

Angelo Gilardino
Sonata N°2 para guitarra, “Hivern Florit”
Ariel Elijovich, guitarra

Enrique Gerardi
Ritual, para orquesta digital (2003)