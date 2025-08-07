Programación Viernes 8 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Arturo Serra

Heavyweight

Tour de force

Damir Out Loud

Medium rare

Margaret Whiting

I won’t dance

Bill

A fine romance

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Franz Berwald

Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

George Frideric Handel

Il pastor fido. Obertura y pasajes instrumentales

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor, Wq.93

Wilbert Hazelzet, flauta,

Richte Van der Meer, chelo,

Ton Koopman, clave,

Wiel Peeters, viola

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía "Juventud"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy



07.00

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy

Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel

Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Do mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi (u otro compositor)

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en re menor, RV 814

Florian Deuter, violín

Harmonie Universelle / Mónica Waisman

Antonio Vivaldi (u otro compositor)

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, RV 404

Sol Gabetta, cello

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach o Johann Kuhnau

Cantata “Un niño nos ha nacido”, BWV 142

Henning Voss, contralto

Henning Kaiser, tenor

Ralf Grobe, bajo

Ensamble Vocal de Alsfeld / Wolfgang Helbich

I Febiarmonici / Jochen Grüner

Johann Sebastian Bach

Concerto y fuga en do menor, BWV 909

Christiane Wuyts, clavecín

George Frideric Handel

Concerto grosso en re menor, HWV 316

Combattimento Consort Amsterdam / Jan Willem de Vriend

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20ª

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carlos Chávez

Suite para doble cuarteto, para flauta, oboe, clarinete, fagot, dos violínes, viola y chelo (1943)

Southwest Chamber Music

Aulis Sallinen

Cuatro canciones oníricas, sobre poemas de Paavo Haavikko (1973)

Karita Mattila, soprano

Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom

Vicente Roncero (1960)

Del murmullo, para flauta, viola y arpa (2000)

Trío Luminar

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Baptist Cramer (1771-1858)

Concierto para piano y orquesta N°2 en re menor, op.16

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Jacques Ibert

Suite de la música incidental para El jardinero de Samos

Erwartung Ensemble

Antonio Vivaldi

“In furore iustissimae irae”, motete, R.626

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

19.00

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.20, Nº3

Erik Fessel, piano

Joseph Schmitt

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Integrantes del Ensamble Cristofori

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Federico “El grande” de Prusia

Concierto para flauta y orquesta N°3 en Do mayor

Manfred Friedrich, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Hans Koessler

Quinteto para cuerdas en re menor

Sexteto de cuerdas de Franckfurt

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en fa menor, op.35, Nº5

Benjamin Grosvenor, piano

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

“Italia”, segundo año de Años de peregrinación

Alfred Brendel, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Tancredi

The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

22.00

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)

La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Igor Stravinsky

Septeto para clarinete, fagot, corno, piano, violín, viola y chelo

European Soloists Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata para orquesta de cuerdas Nº13 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña serenata nocturna"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías folclóricas de Sussex

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

23.00

Industria Nacional

Claude Debussy

Estampas, para piano

Nélida Sánchez, piano

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera El cazador furtivo

Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca / Carlos Vieu

Angelo Gilardino

Sonata N°2 para guitarra, “Hivern Florit”

Ariel Elijovich, guitarra

Enrique Gerardi

Ritual, para orquesta digital (2003)