Programación Viernes 8 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Arturo Serra
Heavyweight
Tour de force
Damir Out Loud
Medium rare
Margaret Whiting
I won’t dance
Bill
A fine romance
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061
András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153
Cuarteto Miami
Francisco Tárrega
Tres mazurcas para guitarra
Tom Kerstens, guitarra
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Béla Bartók
Dos retratos, op.5 Sz 37
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº5, op.53
Vladimir Horowitz, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Franz Berwald
Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi
George Frideric Handel
Il pastor fido. Obertura y pasajes instrumentales
The English Concert / Trevor Pinnock
Carl Philipp Emanuel Bach
Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor, Wq.93
Wilbert Hazelzet, flauta,
Richte Van der Meer, chelo,
Ton Koopman, clave,
Wiel Peeters, viola
Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano
06.00
Y la mañana va
William Walton
Música para niños
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Georg Philipp Telemann
Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor
Hermann Rohrer y Horst Fischer, cornos
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Seong-Jin Cho, piano
Sergei Rachmaninov
Sinfonía "Juventud"
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy
07.00
Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano
Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico, op.4, sobre textos de Leon Tolstoy
Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll
08.00
Georg Frideric Handel
Cuatro arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Leopold Kozeluch
Sinfonía en la menor, “A la francesa”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Joseph Haydn
Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28
Trío Beaux Arts
09.00
Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Leonidas Kavakos, violín
Enrico Pace, piano
Antonio Lotti
Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor
Heinz Holliger, oboe d’amore
I Musici
10.00
Alexander Borodin
Petite suite
Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondó en Do mayor, K.485
Vladimir Horowitz, piano
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi (u otro compositor)
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en re menor, RV 814
Florian Deuter, violín
Harmonie Universelle / Mónica Waisman
Antonio Vivaldi (u otro compositor)
Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, RV 404
Sol Gabetta, cello
Capella Gabetta / Andrés Gabetta
Johann Sebastian Bach o Johann Kuhnau
Cantata “Un niño nos ha nacido”, BWV 142
Henning Voss, contralto
Henning Kaiser, tenor
Ralf Grobe, bajo
Ensamble Vocal de Alsfeld / Wolfgang Helbich
I Febiarmonici / Jochen Grüner
Johann Sebastian Bach
Concerto y fuga en do menor, BWV 909
Christiane Wuyts, clavecín
George Frideric Handel
Concerto grosso en re menor, HWV 316
Combattimento Consort Amsterdam / Jan Willem de Vriend
12.00
El Clásico del Mediodía
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20ª
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare op.18
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carlos Chávez
Suite para doble cuarteto, para flauta, oboe, clarinete, fagot, dos violínes, viola y chelo (1943)
Southwest Chamber Music
Aulis Sallinen
Cuatro canciones oníricas, sobre poemas de Paavo Haavikko (1973)
Karita Mattila, soprano
Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom
Vicente Roncero (1960)
Del murmullo, para flauta, viola y arpa (2000)
Trío Luminar
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Baptist Cramer (1771-1858)
Concierto para piano y orquesta N°2 en re menor, op.16
Howard Shelley, piano
London Mozart Players / Howard Shelley
Jacques Ibert
Suite de la música incidental para El jardinero de Samos
Erwartung Ensemble
Antonio Vivaldi
“In furore iustissimae irae”, motete, R.626
Simone Kermes, soprano
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
19.00
Friedrich Kuhlau
Sonatina para piano en Fa mayor, op.20, Nº3
Erik Fessel, piano
Joseph Schmitt
Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1
Integrantes del Ensamble Cristofori
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti
20.00
La Gran Aldea (Alemania)
Federico “El grande” de Prusia
Concierto para flauta y orquesta N°3 en Do mayor
Manfred Friedrich, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen
Hans Koessler
Quinteto para cuerdas en re menor
Sexteto de cuerdas de Franckfurt
Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en fa menor, op.35, Nº5
Benjamin Grosvenor, piano
21.00
Música Nocturna
Franz Liszt
“Italia”, segundo año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Tancredi
The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
22.00
Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)
La piedra filosofal
Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano
Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores
François Piolino, tenor
David Le Monnier, barítono
Alan Ewing, bajo
Les Arts Florissants / William Christie
Igor Stravinsky
Septeto para clarinete, fagot, corno, piano, violín, viola y chelo
European Soloists Ensemble
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para orquesta de cuerdas Nº13 en Sol mayor, K.525, "Una pequeña serenata nocturna"
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre melodías folclóricas de Sussex
Julian Lloyd Webber, chelo
Orquesta Philharmonia / Vernon Handley
23.00
Industria Nacional
Claude Debussy
Estampas, para piano
Nélida Sánchez, piano
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera El cazador furtivo
Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca / Carlos Vieu
Angelo Gilardino
Sonata N°2 para guitarra, “Hivern Florit”
Ariel Elijovich, guitarra
Enrique Gerardi
Ritual, para orquesta digital (2003)