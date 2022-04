Programación Viernes 8 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clark Terry y el cuarteto de Oscar Peterson

Just Friends

Jason Lindner

Monserrat

Sophie Milman

Oh, look at me now

Do it again

Let me love you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Darius Milhaud

La chimenea del Rey René, op.205

Ensamble Atenea

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Kurt Atterberg

Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en Do mayor, K.420

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en fa menor, K.481

Sonata para clave en re menor, K.141

Alexandre Tharaud, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

Heinrich Franz von Biber

Sonata Nº10 en sol menor, de Doce sonatas para trompetas, cuerdas, timbales y continuo, "Sonatae tam quaris, quam aulis servientes"

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Strauss

Dos piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Nicholas Charles Bochsa (compositor francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

08.00



Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Ludwig Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Wolfgang Sawallisch, piano

Cuarteto de vientos de Munich

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Macbeth

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

09.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ferruccio Busoni

Figuras medievales para piano, op.33

Geoffrey Douglas Madge, piano



Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor, Hob.7d, Nº2

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Erich Wolfgang Korngold

Cuatro canciones de despedida, op.14

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Hector Berlioz

Ensoñación y capricho para violín y orquesta, op.8

James Ehnes, violín

Orquesta Sinfónica de Quebec / Yoav Talmi

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto