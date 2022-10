Programación Viernes 7 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Philip Catherine

In the still of the night

I concentrate on you

Aldo Romano

Old devil moon

More

Aimée Allen

Out of nowhere

Close your eyes

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Maxim Vengerov, violín;

Alexander Markovich, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Andrea Gabrieli

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Antonin Dvorák

De los bosques de Bohemia. op.68

Dúo Crommelynck, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

07.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº1. Transcripción para orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº2 en Fa mayor, K.280

Maria João Pires, piano

Pieter Hellendaal

Centone Nº10. Arreglo para quinteto de bronces

Quinteto de Bronces Eastman

Othmar Schoeck

Noche de verano, para orquesta de cuerdas, op.58

Orquesta de Cámara Académica de Neuss / Johannes Goritzki

08.00



Antonin Dvorák

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.21

Trío Chung

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº6 en fa menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

André Jolivet

“Cantos de linos”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violín

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00



Gerald Finzi

Concierto para chelo y orquesta, op.40

Raphael Wallfisch, chelo

Real Orquesta Filarmónica de Liverpool / Malcolm Stewart

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Maria Tipo, piano

10.00

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Fa mayor

Quinteto Boccherini

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto