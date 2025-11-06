PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/11/2025

Programación Viernes 7 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Miguel Zenón
Taínos y Caribes
Venas abiertas

Bill Charlap
A ghost of a chance

Deb Rasmussen
Darn that dream
In your own sweet way

00.30
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano

Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Stephen Bishop Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Francis Poulenc
Sonata para dos clarinetes
Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinete

Jacques Offenbach
Obertura de La bella Elena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Scarlatti
“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio
Dorotea Röschmann, soprano
Academia de Música Antigua / René Jacobs

Franz Schubert
Rondó en La mayor, op.107, D.951
Artur Schnabel, piano

Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Paul Hindemith
Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3
Julius Berger, chelo
Siegfried Mauser, piano

Muzio Clementi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32
The Philharmonia / Francesco D' Avalos

John Duarte
Suite inglesa para guitarra
Manuel López Ramos, guitarra

Jacques Ibert
Concierto para flauta y orquesta de cámara
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Frank Bridge
Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, tres canciones populares irlandesas
Cuarteto Delmé

Johan Svendsen
Dos melodías de Islandia para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Anónimo
Dos negro spirituals: El gran día y Él tiene a todo el mundo
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Cuerdas Noruego

Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

06.00
Y la mañana va

Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

07.00

Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

08.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Vals brillante y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Edvard Grieg
Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos

Carl Reinecke
Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93
Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos

10.00

Franz Schmidt (compositor y pianista austríaco, 1874-1939)
Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta
Ragna Schirmer, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko

Jana Obrovska (compositora checa, 1930 - 1987)
Homenaje a Bela Bartoik
Roberto Aussel, guitarra

Johan Svendsen
“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

11.00
Los Caminos del Barroco

Wilhelm Friedemann Bach
Sinfonía en Re mayor, Fk 64
Academia de Música Antigua de Berlín / Stephan Mai

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía en Sol mayor, H. 648
Academia de Música Antigua de Berlín

Johann Christian Bach
Sinfonía en Sol mayor, Op. 3, N°6
The Hanover Band / Anthony Halstead

Johann Christoph Friedrich Bach
Sinfonía en Si bemol mayor
Nuevo Collegium Musicum Bach / Burkhard Glaetzner

12.00
El Clásico del Mediodía

Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
Miembros del Cuarteto Hagen;
Alois Posch, contrabajo

Franz Schubert
La trucha, D.550
Ian Partridge, tenor
Jennifer Partridge, piano

Franz Schubert / Franz Liszt
Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2
Daniil Trifonov, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Carl Orff
Catulli Carmina (Cantos de Cátulo), segunda parte de la trilogía de cantatas escénicas Il Trionfi, con textos de Cátulo (1943)
Arleen Augér, soprano
Wiesław Ochman, tenor
Coro de la Ópera Alemana de Berlín
Ensamble de pianos y percusión / (óiguen iójum) Eugen Jochum

Loyze Lebič
Archiphonia. Preludio para cuerdas (2005)
Orquesta Filarmónica de Eslovenia/ Anton Nanut

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johannes Brahms
Variaciones para orquesta sobre un tema de Haydn, op.56a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Couperin
Primera lección de tinieblas para soprano y continuo
Sandrine Piau, soprano
Emmanuel Balsa, viola da gamba
Christophe Rousset, órgano

Josef Suk
Primavera, op.22a
Margaret Fingerhut, piano

19.00

Johann Christian Bach
Concierto para chelo y orquesta en do menor
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Clara Schumann
Tres romances para violín y piano, op.22
Elena Urioste, violín
Isata Kanneh-Mason, piano

Carlos Guastavino
Cuarteto para arcos
Cuarteto Gianneo

Giovanni Gabriela (1557-1612)
Canzona de séptimo tono
Ensamble de Metales de Malmö

20.00
Complemento musical

23.00
Industria Nacional