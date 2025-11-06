Programación Viernes 7 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Miguel Zenón
Taínos y Caribes
Venas abiertas
Bill Charlap
A ghost of a chance
Deb Rasmussen
Darn that dream
In your own sweet way
00.30
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Stephen Bishop Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis
Francis Poulenc
Sonata para dos clarinetes
Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinete
Jacques Offenbach
Obertura de La bella Elena
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Alessandro Scarlatti
“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio
Dorotea Röschmann, soprano
Academia de Música Antigua / René Jacobs
Franz Schubert
Rondó en La mayor, op.107, D.951
Artur Schnabel, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Paul Hindemith
Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3
Julius Berger, chelo
Siegfried Mauser, piano
Muzio Clementi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32
The Philharmonia / Francesco D' Avalos
John Duarte
Suite inglesa para guitarra
Manuel López Ramos, guitarra
Jacques Ibert
Concierto para flauta y orquesta de cámara
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Frank Bridge
Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, tres canciones populares irlandesas
Cuarteto Delmé
Johan Svendsen
Dos melodías de Islandia para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit
Anónimo
Dos negro spirituals: El gran día y Él tiene a todo el mundo
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Cuerdas Noruego
Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
06.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano
07.00
Arnold Bax
Preludio para una ocasión solemne
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Józef Wieniawsky
Polonesa triunfal, op.21
Julia Kociuban, piano
George Philipp Telemann
Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Reinhold Gliere
“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Vals brillante y Nocturno
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Edvard Grieg
Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35
Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93
Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
10.00
Franz Schmidt (compositor y pianista austríaco, 1874-1939)
Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta
Ragna Schirmer, piano
Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko
Jana Obrovska (compositora checa, 1930 - 1987)
Homenaje a Bela Bartoik
Roberto Aussel, guitarra
Johan Svendsen
“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
11.00
Los Caminos del Barroco
Wilhelm Friedemann Bach
Sinfonía en Re mayor, Fk 64
Academia de Música Antigua de Berlín / Stephan Mai
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía en Sol mayor, H. 648
Academia de Música Antigua de Berlín
Johann Christian Bach
Sinfonía en Sol mayor, Op. 3, N°6
The Hanover Band / Anthony Halstead
Johann Christoph Friedrich Bach
Sinfonía en Si bemol mayor
Nuevo Collegium Musicum Bach / Burkhard Glaetzner
12.00
El Clásico del Mediodía
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
Miembros del Cuarteto Hagen;
Alois Posch, contrabajo
Franz Schubert
La trucha, D.550
Ian Partridge, tenor
Jennifer Partridge, piano
Franz Schubert / Franz Liszt
Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2
Daniil Trifonov, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Carl Orff
Catulli Carmina (Cantos de Cátulo), segunda parte de la trilogía de cantatas escénicas Il Trionfi, con textos de Cátulo (1943)
Arleen Augér, soprano
Wiesław Ochman, tenor
Coro de la Ópera Alemana de Berlín
Ensamble de pianos y percusión / (óiguen iójum) Eugen Jochum
Loyze Lebič
Archiphonia. Preludio para cuerdas (2005)
Orquesta Filarmónica de Eslovenia/ Anton Nanut
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johannes Brahms
Variaciones para orquesta sobre un tema de Haydn, op.56a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
François Couperin
Primera lección de tinieblas para soprano y continuo
Sandrine Piau, soprano
Emmanuel Balsa, viola da gamba
Christophe Rousset, órgano
Josef Suk
Primavera, op.22a
Margaret Fingerhut, piano
19.00
Johann Christian Bach
Concierto para chelo y orquesta en do menor
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Clara Schumann
Tres romances para violín y piano, op.22
Elena Urioste, violín
Isata Kanneh-Mason, piano
Carlos Guastavino
Cuarteto para arcos
Cuarteto Gianneo
Giovanni Gabriela (1557-1612)
Canzona de séptimo tono
Ensamble de Metales de Malmö
20.00
Complemento musical
23.00
Industria Nacional