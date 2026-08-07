Programación viernes 7 de agosto

Viernes 07-08-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Leslie Pintchik

I’d turn back if I were you

Ready !

Harry Allen y Howard Alden

Comes love

Ike Moriz

The devil is real in your mind

Forevermore

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Quince invenciones a 3 voces para clave, BWV 787-801. Versión para violín, viola y chelo

Janine Jansen, violín

Maxim Rysanov, viola

Torleif Thedéen, chelo

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Murray Perahia, piano

Louis Nicolas Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Erik Satie

Parade. Ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Artur Rubinstein, piano

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Aurèle Nicolet, flauta;

Bruno Canino, piano

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Arthur Rubinstein, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Robert Parsons

Ave Maria

Coro del King's College de Cambridge / Stepehn Cleobury

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64

Peter-Lukas Graf, flauta;

Zsuzsana Sirokay, piano

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81

Danielle Laval, piano

Henri Duparc

Testamento

En el país donde se libra la guerra

Canción triste

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Niels Gade

Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

07.00

Y la mañana va

Roy Douglas

Cantilena

Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

09.00



Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº6 en si menor, op.54

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

10.00

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Henri Tomasi

Concierto para trompeta y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann David Heinichen

Oberturas de las serenatas “La competición de los dioses” y “Diana sobre el Elba”

Les Ambassadeurs - La Grande Écurie / Jean-François Madeuf

Franceso Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1 Nº1

La Magnifica Comunità

Antonio Lotti

Aria “Vuo' seguir d'eroe l'impegno”, de la ópera ”Júpiter en Argos”

Elvire Beekhuizen, soprano

Lausitzer Barockensemble / Enrique Gómez-Cabrero Fernández

George Frideric Handel

Dos arias de la ópera “Giulio Cesare”:

“Al lampo dell'armi”

“Aure, deh, per pietá”

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Antonio Lotti

Arias “Discordi pensier” e “Io sperai trovar riposo”, de la ópera “Teofane”

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

12.00

Al Mediodía

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sadko. Cuadro musical, op.5, para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Michail Jurowski

Thomas Linley

Sonata en La mayor para violín y bajo continuo

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Francisco Mignone

Fantasía brasileña Nº1 para piano y orquesta

Fabio Martino, piano

Orquesta Sinfónica de San Pablo / Giancarlo Guerrero

Fernando Sor

Fantasía para dos guitarras, op.56 bis

Robert Kubika y Wilma van Berkel, guitarra

Bohuslav Martinů

Le Jazz

Coro Lubomír Pánek

Orquesta Sinfónica de Praga / Zbyněk Vostřák

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Antonio Estévez

Cantata criolla, para tenor, barítono, coro mixto y orquesta (1954)

Idwer Alvarez, tenor (Fiorentino)

William Alvarado, baritone (El Diablo)

Schola Cantorum de Caracas

Orfeón Universitario Simon Bolivar

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela / Eduardo Mata

Kaja Saariaho

Viento nocturno, para viola y medios electrónicos (2006)

Atte Kilpelainen, viola

Marko Myohanen, medio electrónicos

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

Carl Heinrich Graun

"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mikhail Antonenko

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Oslo

Ernesto Lecuona

Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando

Pierre Solot, piano

20.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano y orquesta en re menor, BWV 1059a

André Isoir, órgano

Le Parlement de Musique / Martin Gester

Sigismond Thalberg

Concierto para piano en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Claudio Monteverdi

"Beatus Vir", de “Selva morale e spirituale”

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

21.00

Evaristo Felice Dall’Abaco

Concierto para muchos instrumentos en re mayor, op.5, Nº6

The English Concert / Harry Bicket

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"

Cuarteto Emerson

John Tavener

Funeral Ikos

Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “La veneziana”

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

22.00

Industria Nacional

Susana Baron Supervielle

Fragmentos de Diez poemas para voz sola, con textos de Alejandra Pizarnik

Anna María Kieffer, soprano

Valdo Sciammarella

Concierto para piano y orquesta

Iván Citera, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Lojoia

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 26 de abril de 1995

Nino Rota

Sonata para flauta y arpa

Sandra Aquaviva, flauta

Arianna Ruiz Cheylat, arpa

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Alban Berg

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº12 en fa menor, BWV 881

András Schiff, piano