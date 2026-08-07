Programación viernes 7 de agosto

Viernes 07-08-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Leslie Pintchik
I’d turn back if I were you
Ready !
Harry Allen y Howard Alden
Comes love
Ike Moriz
The devil is real in your mind
Forevermore
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Quince invenciones a 3 voces para clave, BWV 787-801. Versión para violín, viola y chelo
Janine Jansen, violín
Maxim Rysanov, viola
Torleif Thedéen, chelo
Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Murray Perahia, piano
Louis Nicolas Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Erik Satie
Parade. Ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau.
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Johann Nepomuk Hummel
Partita-octeto en Mi bemol mayor
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Artur Rubinstein, piano
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Trío Grieg
Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
Edouard Lalo
Concierto ruso para violín y orquesta, op.29
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Arthur Rubinstein, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Robert Parsons
Ave Maria
Coro del King's College de Cambridge / Stepehn Cleobury
Friedrich Kuhlau
Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64
Peter-Lukas Graf, flauta;
Zsuzsana Sirokay, piano
Johann Nepomuk Hummel
Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81
Danielle Laval, piano
Henri Duparc
Testamento
En el país donde se libra la guerra
Canción triste
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard
Max Bruch
Trío en do menor, op.5
Trío Göbel de Berlín
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº20 en re menor, K.466
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Niels Gade
Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10
Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt
07.00
Y la mañana va
Roy Douglas
Cantilena
Royal Ballet Sinfonía / David Lloyd-Jones
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68
Albert Guinovart, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en Si bemol mayor, obra sin opus, Nro.158
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hoboken 1, Nro.17
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
08.00
Henry Vieuxtemps
Elegía para viola y piano en fa menor, op.30
Therese-Marie Gilisen, viola
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
09.00
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº6 en si menor, op.54
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Martin Jones, piano
10.00
Antonio Salieri
Variaciones sobre “La folia de España”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts
Henri Tomasi
Concierto para trompeta y orquesta
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann David Heinichen
Oberturas de las serenatas “La competición de los dioses” y “Diana sobre el Elba”
Les Ambassadeurs - La Grande Écurie / Jean-François Madeuf
Franceso Maria Veracini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1 Nº1
La Magnifica Comunità
Antonio Lotti
Aria “Vuo' seguir d'eroe l'impegno”, de la ópera ”Júpiter en Argos”
Elvire Beekhuizen, soprano
Lausitzer Barockensemble / Enrique Gómez-Cabrero Fernández
George Frideric Handel
Dos arias de la ópera “Giulio Cesare”:
“Al lampo dell'armi”
“Aure, deh, per pietá”
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Antonio Lotti
Arias “Discordi pensier” e “Io sperai trovar riposo”, de la ópera “Teofane”
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone
12.00
Al Mediodía
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sadko. Cuadro musical, op.5, para orquesta
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Michail Jurowski
Thomas Linley
Sonata en La mayor para violín y bajo continuo
Elizabeth Wallfisch, violín
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave
Francisco Mignone
Fantasía brasileña Nº1 para piano y orquesta
Fabio Martino, piano
Orquesta Sinfónica de San Pablo / Giancarlo Guerrero
Fernando Sor
Fantasía para dos guitarras, op.56 bis
Robert Kubika y Wilma van Berkel, guitarra
Bohuslav Martinů
Le Jazz
Coro Lubomír Pánek
Orquesta Sinfónica de Praga / Zbyněk Vostřák
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Antonio Estévez
Cantata criolla, para tenor, barítono, coro mixto y orquesta (1954)
Idwer Alvarez, tenor (Fiorentino)
William Alvarado, baritone (El Diablo)
Schola Cantorum de Caracas
Orfeón Universitario Simon Bolivar
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela / Eduardo Mata
Kaja Saariaho
Viento nocturno, para viola y medios electrónicos (2006)
Atte Kilpelainen, viola
Marko Myohanen, medio electrónicos
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johan Svendsen
Romeo y Julieta, obertura op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Gabriel Fauré
Cuarteto en mi menor, op.121
Cuarteto Miami
Carl Heinrich Graun
"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Oslo
Ernesto Lecuona
Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando
Pierre Solot, piano
20.00
Momentos Musicales
Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano y orquesta en re menor, BWV 1059a
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester
Sigismond Thalberg
Concierto para piano en fa menor, op.5
Michael Ponti, piano
Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp
Claudio Monteverdi
"Beatus Vir", de “Selva morale e spirituale”
Ensamble Elyma / Gabriel Garrido
21.00
Evaristo Felice Dall’Abaco
Concierto para muchos instrumentos en re mayor, op.5, Nº6
The English Concert / Harry Bicket
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Emerson
John Tavener
Funeral Ikos
Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, “La veneziana”
Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay
22.00
Industria Nacional
Susana Baron Supervielle
Fragmentos de Diez poemas para voz sola, con textos de Alejandra Pizarnik
Anna María Kieffer, soprano
Valdo Sciammarella
Concierto para piano y orquesta
Iván Citera, piano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Javier Lojoia
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 26 de abril de 1995
Nino Rota
Sonata para flauta y arpa
Sandra Aquaviva, flauta
Arianna Ruiz Cheylat, arpa
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95
Cuarteto Alban Berg
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga para clave Nº12 en fa menor, BWV 881
András Schiff, piano